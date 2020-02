De Jong kijkt zijn ogen uit in Sevilla: ‘Het perfecte plaatje’

Door Maarten Wijffels



Het is twee uur ’s middags en druk in de straten en steegjes rond het Plaza Nueva. Half februari, 22 graden. Volle zon. Rokjesdag valt elk jaar vroeg in Sevilla, een stad die een wonderlijke mix is van de Middeleeuwen, de jaren 50 en de 21ste eeuw.



Voor de gotische kathedraal met de Moorse toren, werelderfgoed, zijn twee mannen druk in gesprek. ,,Hier was vroeger dus één van de vier toegangspoorten van de stad’’, zegt de Spaanse fotograaf tegen de voetballer naast hem. Die knikt. De Jong wijst daarna zelf op de lange rij toeristen bij het Real Alcázar, het koninklijk paleis. ,,Ik las dat Game of Thrones in de paleistuin is opgenomen. En ook een eindje verderop bij het Plaza de España. Toch?’’