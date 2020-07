De Jong na ruim een maand terug in wedstrijdselectie FC Barcelona

Column Zonder Wim, Barry, Piet, Eddy PG en al die anderen tikt de tijd steeds iets sneller

11:14 De dood van Wim Suurbier en Jack Charlton en het aanstaande huwelijk van de zoon van David Beckham zegt volgens columnist Sjoerd Mossou ook veel over hemzelf. ‘Ik was Brooklyn Beckham eerlijk gezegd allang vergeten, maar na het lezen van een nieuwsbericht heb ik me zelden zo bejaard gevoeld.’