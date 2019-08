De Jong verspeelt met Barcelona ook punten in tweede uitduel

Samenvatting Athletic Bilbao wint Baskische derby en neemt koppositie over

0:58 Athletic Bilbao kent een geweldige start van het seizoen. In het eerste duel kreeg FC Barcelona klop (1-0), vorige weekeinde werd een punt gepakt tegen Getafe en vanavond won Bilbao de beladen derby van Real Sociedad: 2-0. Los Leones neemt daardoor de koppositie in La Liga over.