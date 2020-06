De krankzinnige cijfers van acht jaar Bayern München

Juist na de herstart van de Bundesliga verkeert Bayern in topvorm. Alle vijf de wedstrijden werden gewonnen. In de gehele tweede seizoenshelft liet Bayern slechts twee punten liggen. Alleen in seizoen 2012/2013 liet de ploeg na de winterstop in de hele tweede seizoenshelft ook slechts twee punten liggen.



Met de voorgaande zeven opeenvolgende Duitse titels, had Bayern München al ruimschoots al een nationaal record op hun naam staan. Ook internationaal tikt het komende kampioenschap aan. Want alleen Juventus en Celtic hebben in Europa meer opeenvolgende kampioenschappen behaald dan Bayern München in Duitsland. Juventus staat nu eerste en heeft al acht titels op rij. Celtic heeft er negen in Schotland.