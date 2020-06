De laatste CL-finale in Lissabon: krankzinnig Madrileens onderonsje onder leiding van Kuipers

Het wordt in augustus 2020 de derde keer dat de finale van de Champions League (inclusief Europa Cup 1) in Lissabon wordt gehouden. In 1967 won Celtic de eerste finale in Lissabon met 2-1 van Internazionale. Dit was echter niet in Estádio da Luz, maar in Estádio Nacional. De tweede CL-finale in Lissabon was wél in het Estádio da Luz, het stadion van Benfica. Het werd een Madrileens onderonsje: Real Madrid - Atlético Madrid onder leiding van Björn Kuipers.