De Ligt blijkt met Juventus in kraker tegen Napoli steken op gelijkspel

VideoJuventus heeft slechts een punt overgehouden aan de topper tegen Napoli, dat in de eerste helft het betere van het spel had: 1-1. De club uit Napels raakt door het gelijkspel verder achterop bij AC Milan en koploper Internazionale.

Dries Mertens schoot Napoli in de 23ste minuut op voorsprong. Mathijs de Ligt kon de inzet op de doellijn niet keren. De bal werd vlak daarvoor nog even geraakt en van richting veranderd door Juventus-doelman Wojciech Szczesny waardoor de Nederlandse verdediger naast de bal trapte. Federico Chiesa bracht in de 54ste minuut Juventus naast Napoli. Het schot van Federico Chiesa werd van richting veranderd door Stanislav Lobotka en liet daarmee de keeper van Napoli kansloos. Na die goal ging het spel meer gelijk op. In de slotfase van de wedstrijd kwamen beide ploegen niet meer tot grote kansen.

Internazionale, dat vandaag niet in actie kwam vanwege besmettingen bij tegenstander Bologna, kan na het inhalen van die wedstrijd op negen punten van Napoli komen. AC Milan versloeg eerder vandaag AS Roma en heeft met een duel meer gespeeld één punt achterstand op de koploper. Juventus staat vijfde en doet nog volop mee in de strijd om de vierde plaats, die recht geeft op CL-deelname.

Volledig scherm Matthijs de Ligt (l) in duel met Lorenzo Insigne. © EPA

Koploper Internazionale kwam donderdag niet in actie. De club uit Milaan zou spelen bij Bologna, maar die ploeg was door de lokale gezondheidsautoriteiten in quarantaine geplaatst. Om dezelfde reden gingen ook Atalanta-Torino en Salernitana-Venezia en Fiorentina-Udinese niet door.

Inter heeft aan kop in de Serie A wel nog 1 punt voorsprong op stadgenoot AC Milan. De nummer 2 won in het eigen San Siro met 3-1 van AS Roma. Milan kwam door de zege op 45 punten. Bij Roma moest Rick Karsdorp na zijn tweede gele kaart van het veld.

