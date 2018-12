De Ligt, De Jong en Lozano in het ‘doorbraakteam’ in Champions League

Alleen spelers van 24 jaar en jonger kwamen in aanmerking voor het zogeheten ‘doorbraak-team’. Ze moesten bovendien weinig of geen ervaring in de Champions League hebben en dit seizoen de aandacht hebben getrokken. Dat geldt zeker voor verdediger De Ligt (19) en middenvelder De Jong (21) van Ajax. Ze zijn met de Amsterdamse club nog altijd ongeslagen in de Champions League. Ajax treft in de achtste finales met Real Madrid de winnaar van de laatste drie edities van het belangrijkste Europese bekertoernooi.