De Ligt debuteert bij Juventus met nederlaag na wereldgoal Kane

Matthijs de Ligt heeft zijn eerste minuten gemaakt in het shirt van Juventus. De 19-jarige verdediger kwam na 63 minuten in het veld in het oefenduel met Tottenham Hotspur. Opvallend genoeg tekende nog geen minuut na zijn invalbeurt Ajax-beul Lucas Moura voor de 2-2. In blessuretijd won Spurs ook nog door een wereldgoal van Harry Kane.