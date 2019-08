De Ligt direct onder druk bij Juventus

Samenvatting Luuk de Jong weer belangrijk bij nieuwe koploper Sevilla

23 augustus Zonder een doelpunt te maken was Luuk de Jong toch weer belangrijk bij Sevilla. In stadion Nuevo Los Cármenes van Granada won de ploeg van de Nederlandse spits het Andalusische onderonsje (0-1). De Jong was betrokken bij de enige goal. Zijn inzet werd niet afdoende gekeerd door Granada-doelman Rui Silva, waarna Jordán vlak na de rust de rebound voor zich opeiste.