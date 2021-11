De Ligt met Juventus verder in de problemen na nederlaag tegen De Roon en Koopmeiners

Media-overzicht Harde beoordelin­gen voor Memphis, Van de Beek en De Ligt na Europese avond: ‘Hij was een dissonant’

Het was, op zijn zachtst gezegd, niet echt een fijne avond voor de Nederlandse voetballers in de Champions League. Waar Chelsea met Hakim Ziyech Juventus kapot speelde (4-0), kregen Donny van de Beek, Matthijs de Ligt en vooral Memphis Depay kritiek én (zeer) lage beoordelingen in de Engelse, Italiaanse en Spaanse media.

