De Ligt mist cruciaal Champions League-duel met FC Porto

Pirlo kan wel weer beschikken over Giorgio Chiellini. De ervaren verdediger van Juventus viel drie weken geleden geblesseerd uit tijdens het eerste duel met Porto. ,,Chiellini is niet op z’n best, maar hij kan spelen”, zei Pirlo. De Italiaanse kampioen verloor in Portugal met 2-1. Dankzij het doelpunt in de slotfase van Federico Chiesa heeft de ‘Oude Dame’ in de return in principe aan één treffer genoeg om de kwartfinales te halen.