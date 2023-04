De Ligt passeert Flekken met kiezelharde uithaal en wint met Bayern München

Oud-Aja­cied Noussair Mazraoui wil imam worden: ‘Dat is de kers op de taart’

Noussair Mazraoui is zich na het voor Marokko succesvol verlopen WK steeds meer gaan verdiepen in de islam. De 25-jarige rechtsback van Bayern München vertelt hierover in de podcast Minuut voor Allah. Oud-Ajacied Mazraoui hoopt stapsgewijs, eerst door het lezen van het heilige boek, toe te werken naar zijn einddoel: het worden van een islamitisch geestelijke, een imam.