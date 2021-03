De Ligt valt in warming-up geblesseerd uit, maar Juventus wint wel

Juventus speelde een matige eerste helft en begon ook niet al te overtuigend aan de tweede helft. Andrea Pirlo, dit seizoen nog weinig succesvol met zijn wissels, zag zijn keuzes deze keer wel goed uitpakken. De invallers Federico Bernardeschi (assist) en Álvaro Morata (goal) zorgden voor de 1-0 in de 62ste minuut. De grensrechter stak zijn vlag nog in de lucht voor buitenspel van Bernardeschi, maar de man van de voorzet stond duidelijk op gelijke hoogte met de verdedigers van Spezia en dus werd de goal na lang VAR-beraad toch gewoon goedgekeurd. Tien minuten later maakte Federico Chiesa de 2-0, nadat zijn schot in eerste instantie nog werd gered. In de 89ste minuut maakte Cristiano Ronaldo er nog 3-0 van. Het was voor de 36-jarige Portugees zijn negentiende goal van het seizoen, waarmee hij nu weer een goal meer heeft dan Romelu Lukaku. Luis Muriel, Zlatan Ibrahimovic en Ciro Immobile volgen met 14 treffers.



Juventus staat derde in de Serie A. De achterstand op koploper Internazionale is zeven punten. Inter speelt donderdagavond de uitwedstrijd bij nummer negentien Parma, het team van Joshua Zirkzee. Pas als de thuiswedstrijd tegen Napoli (nog geen datum voor) is ingehaald, loopt Juventus weer helemaal gelijk met de overige clubs die om de titel strijden.