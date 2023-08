De Premier League dreigde zichzelf op te vreten, maar heeft in Saoedische koopdrift nieuwe levensader gevonden

Transfer­Talk | Ajax laat oog vallen op Deen, Arnautovic keert na 13 jaar terug bij Inter

Nog dik twee weken draait de internationale transfercarrousel op volle toeren. Dat betekent nog enkele weken spanning, in Nederland en de rest van Europa: wat zijn nog potentiële transfers, welke geruchten steken nog de kop op en welke transfers worden vandaag of morgen bevestigd? Volg de laatste ontwikkelingen in onze rubriek TransferTalk. Bekijk hier de transfers van de laatste weken. Check hier alle afgeronde transfers in de eredivisie!