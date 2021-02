De rancune van Suárez, dat is wat Cruijff destijds bij Feyenoord had

Dinsdag begint de Champions League weer. Ik ben naar een hoop dingen benieuwd. Voor Barcelona wordt het de ­eerste wedstrijd in een knock-outronde na die 8-2 tegen Bayern. Dat is voor Ronald Koeman wel een interessant moment. En Liverpool moet tegen Leipzig, dat is een klereploeg in de goede zin van het woord. Geen tegenstander die jou even ‘helpt’ om het goede gevoel terug te krijgen in een rottijd.