De Roon en Hateboer stunten niet, Östersunds neemt afscheid in stijl

Arsenal liet zich in het eigen Emirates-stadion in verlegenheid brengen door Östersunds FK. De Zweedse club stond na 25 minuten met 2-0 voor en had de thuisnederlaag (0-3) daarmee bijna weggepoetst. Kort na rust tekende Sead Kolasinac echter voor de 1-2 en was de spanning uit de wedstrijd. Maar toch een afscheid in stijl voor de Zweedse verrassingsclub, die dit Europese seizoen Galatasaray en PAOK Saloniki uitschakelde.

Quincy Promes kon het tegen Athletic de Bilbao niet bolwerken (1-2). Ondanks de 1-2 winst werd Spartak Moskou uitgeschakeld. De Basken hadden in de heenwedstrijd al met 1-3 gewonnen in Rusland.



Voor AC Milan was de return tegen Ludogorets een formaliteit na de zege van 3-0 in Bulgarije. In het eigen San Siro wonnen de Italianen ook, met 1-0 door een doelpunt van Fabio Borini. Bij Ludogorets werd Virgil Misidjan na zeventig minuten afgelost door Jody Lukoki.



Olympique Marseille kon zich in Portugal een kleine nederlaag tegen Braga (1-0) permitteren na de 3-0-zege in het eigen Stade Vélodrome. Red Bull Salzburg schakelde Real Sociedad uit door in Oostenrijk met 2-1 te winnen.