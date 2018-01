De Roon scoort tegen AS Roma, pakt rood, maar wint

Kevin Strootman speelde 75 minuten voor de Romeinen. Hij zag Andreas Cornelius na een klein kwartier de openingstreffer maken namens Atalanta. Een van richting veranderd schot van De Roon betekende vijf minuten later een verdubbeling van de voorsprong. De middenvelder moest kort voor rust het veld verlaten. Voor een lichte overtreding kreeg De Roon zijn tweede gele kaart en dus rood.



Met tien man hield Atalanta in de tweede helft stand. Edin Dzeko maakte nog wel de snelle aansluitingstreffer, maar Hans Hateboer en de uitstekend keepende Etrit Berisha voorkwamen de gelijkmaker van AS Roma. Zo werd De Roon toch nog de 'matchwinner'.