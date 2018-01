De Roon stunt met Atalanta tegen Napoli in Coppa

Klopp: Geen haast met debuut Van Dijk

2 januari Virgil van Dijk is hongerig, maar bij Liverpool springen ze voorzichtig met de recordaankoop om. ,,We hebben hem voor de lange termijn gekocht, dus het is niet belangrijk wanneer hij zijn debuut maakt. Wel dat hij goede wedstrijden voor de club gaat spelen", zegt manager Jürgen Klopp.