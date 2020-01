De Rossi (34) mist zijn dochter en stopt halfjaar eerder

De Rossi tekende afgelopen zomer een contract voor een seizoen bij Boca Juniors. Hij kwam transfervrij over van AS Roma, de club waar hij in de schaduw van aanvaller Francesco Totti uitgroeide tot een tweede boegbeeld. De Rossi speelde in achttien jaar 616 duels voor de Romeinse club. Alleen Totti had meer wedstrijden (786) achter zijn naam.

De Rossi had een functie in de directie van AS Roma afgewezen nadat de club zijn contract niet wilde verlengen. De Rossi kwam 117 keer uit voor de nationale voetbalploeg van Italië, waarmee hij in 2006 de wereldtitel veroverde. In de na strafschoppen gewonnen finale tegen Frankrijk viel hij na rust in.