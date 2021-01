De slechte serie van Liverpool: al 89 schoten niet raak en 21 punten minder dan vorig jaar

SamenvattingLiverpool is het even kwijt, zoveel is wel duidelijk. De kampioensploeg van Jürgen Klopp scoorde al vier competitieduels niet en verloor gisteravond na bijna vier jaar weer eens een thuiswedstrijd in de Premier League. Burnley won met 0-1 op Anfield. De slechte serie van The Reds in tien cijfers.

1369 - Liverpool verloor donderdagavond voor het eerst in hele lange tijd weer een competitieduel op Anfield. De laatste keer dat dit gebeurde was op 23 april 2017, liefst 1369 dagen geleden. Destijds won het Crystal Palace van Sam Allardyce met 1-2 door twee goals van de Belgische spits Christian Benteke, nadat Liverpool nog op voorsprong was gekomen via Philippe Coutinho. Georginio Wijnaldum deed die wedstrijd ook al mee, maar zeven van de veertien spelers die toen speelden zijn inmiddels vertrokken bij Liverpool.

68 - Tussen de nederlagen tegen Crystal Palace en Burnley zaten voor Liverpool liefst 68 thuiswedstrijden waarin niet verloren werd in de Premier League. Er waren 55 zeges en 13 gelijke spelen voor het team van Jürgen Klopp. Wel verloor Liverpool in de afgelopen vier jaar in andere competities nog vier keer op Anfield: twee keer in de Champions League tegen Atalanta (0-2), Atlético Madrid (2-3 na verlenging) en twee keer in de League Cup tegen Arsenal (4-5 na strafschoppen) en Chelsea (1-2). Het record blijft op naam van Chelsea, dat tussen 2004 en 2008 liefst 86 competitieduels op rij op Stamford Bridge niet verloor.

21 - Liverpool staat halverwege het seizoen op 34 punten in de Premier League. Vorig seizoen stond het team van Klopp na negentien duels al op 55 punten. Dat zijn dus 21 punten minder dan vorig seizoen, ofwel zeven zeges. Liverpool liet vorig seizoen in de eerste 27 speelrondes slechts twee punten liggen. Dat was door het 1-1 gelijkspel bij Manchester United op 20 oktober 2019.

1,78 - Liverpool verloor vorig seizoen na die 27 ongeslagen duels vervolgens in speelronde 28, op 29 februari vorig jaar, zeer verrassend met 3-0 bij het later gedegradeerde Watford. Anderhalve week later werd Liverpool ook nog uitgeschakeld in de Champions League door Atlético Madrid, een dag later werd het voetbal toen stilgelegd door corona. Bij de hervatting van het seizoen verloor Liverpool vervolgens nog van Manchester City (4-0) en Arsenal (2-1), waarmee het puntenrecord van Manchester City (100 in 2017/2018) niet werd verbroken. Liverpool eindigde vorig seizoen uiteindelijk op 93 punten, een gemiddelde van 2,44 punten per duel. Nu ligt het gemiddeld halverwege het seizoen op 1,78 punt per wedstrijd.

438 - Liverpool kwam tegen Burnley niet tot scoren, net als in de voorgaande wedstrijden tegen Newcastle United (0-0), Southampton (1-0) en Manchester United (0-0). De titelverdediger is nu al 438 minuten zonder goal, meer dan zeven uur. De laatste goal in de competitie werd gemaakt door Sadio Mané op 27 december, toen Liverpool op Anfield al met 1-1 gelijkspeelde tegen laagvlieger West Bromwich Albion. Op 8 januari won Liverpool in de FA Cup nog wel met 1-4 bij Aston Villa, maar dat team was gemiddeld slechts 18,3 jaar oud door een corona-uitbraak bij de club uit Birmingham.

89 - Het is niet zo dat Liverpool al weken niet tot kansen komt, maar van de laatste 89 schoten ging niets raak voor The Reds. Gisteravond had Liverpool ook liefst 27 doelpogingen, waarvan er echter slechts zes op het doel van de goed spelende Burnley-doelman Nick Pope gingen. De Belgische aanvaller Divock Origi schoot ook nog tegen de lat.

0 - Dat Liverpool nog op nul goals staat in 2021 zorgt uiteraard voor de nodige grappen op social media. Zo werd op 4 januari al de grap gemaakt dat Andy Carroll dit kalenderjaar al vaker scoorde dan heel Liverpool en bijna drie weken later is dat nog steeds het geval. Dat was in de afgelopen twee jaar duidelijk anders.

33 - Het is duidelijk dat de vele blessures een van de oorzaken zijn waarom het dit seizoen een stuk minder loopt bij Liverpool. Zo zijn onder meer centrale verdedigers Virgil van Dijk en Joe Gomez lange tijd uit de roulatie, waardoor middenvelders Fabinho en Jordan Henderson de laatste weken vaak samen centraal achterin stonden. Liverpool gebruikte dit seizoen al 33 spelers in 28 wedstrijden: 19 in de Premier League, zes in de Champions League, twee in de League Cup en één in de FA Cup.

27 - Georginio Wijnaldum speelde dit seizoen tot nu toe de meeste wedstrijden en minuten van alle spelers. Hij speelde in 27 van de 33 wedstrijden, waarvan 23 keer in de basis. De dertigjarige middenvelder uit Rotterdam, die een aflopend contract heeft op Anfield, was gisteravond zelfs de aanvoerder bij Liverpool. Wijnaldum speelde dit seizoen al 2091 minuten, waarin hij goed was voor twee goals: tegen Wolves (4-0) en Aston Villa (1-4) in de FA Cup.

6 - Hierboven dus weinig hoopgevende cijfers voor Liverpool, maar het seizoen is pas halverwege en de achterstand op koploper Manchester United is nog maar zes punten. Wel staat nummer vier Liverpool slechts twee punten boven buurman Everton (twee duels minder gespeeld) en West Ham United, de nummers 12 en 16 van vorig seizoen.



Even rustig bijkomen kan trouwens niet voor Liverpool na de nederlaag tegen Burnley. Zondag (18.00 uur) staat de uitwedstrijd bij Manchester United in de FA Cup alweer op het programma. Daarna volgen in de Premier League in rap tempo Tottenham Hotspur (uit), West Ham United (uit), Brighton (thuis), Manchester City (uit), Leicester City (thuis), RB Leipzig (uit) en Everton (thuis). Dat zal allemaal nog zijn zonder Gomez en Van Dijk, terwijl de aanvallers ook al weken droog staan.

Bij deze Liverpool-fan (zie video) heeft de wanhoop al toegeslagen: ,,Al blijft Klopp nog tien jaar trainer, met hem zullen we nooit meer iets winnen.” Over een maand zullen we meer weten over de kansen van Liverpool op titelprolongatie, maar er is duidelijk werk aan de winkel voor Klopp en zijn spelers.

