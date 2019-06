De theedoek van Messi en Frenkie

FC Barcelona heeft een nieuw shirt. Dat is u vermoedelijk niet ontgaan, want het ontwerp is, laten we zeggen, nogal controversieel. Een soort blokjestheedoek van de Zeeman in Purmerend, maar dan met een Nike-swoosh erop.



Het shirt was maanden geleden al uitgelekt, maar toen dachten veel mensen dat het een grap betrof. Dat is het niet. Integendeel. Of u dat nou leuk vindt of niet: het nieuwe paars-blauwe blokjesshirt van FC Barcelona gaat vele tientallen miljoenen euro’s opleveren.