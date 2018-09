De Vrij: Een verdediger die rechtop staat is dood, zeggen ze hier

Door Mikos Gouka



Weten jouw ploeggenoten het eigenlijk?

,,Wat?’’



Dat je in oktober 2010 met Feyenoord bij PSV met 10-0 verloor.

,,Ik heb het ze niet verteld. Dat wilde ik eigenlijk zo houden. Maar ik begrijp dat het weer voorbij komt nu ik met Inter naar Eindhoven moet.’’



De Vrij vertelt het de persafdeling. Ontzetting op Appiano Gentile in Como. Handen voor de monden, dat werk. Alsof je net vertelt hebt op weg naar het trainingscomplex een bus met bejaarden van de weg te hebben gedrukt. Feyenoord met bekende namen als De Vrij, Wijnaldum, Fer, Martins Indi en El Ahmadi. 10-0 verliezen?



Zou het een Italiaanse ploeg kunnen overkomen, met 10-0 verliezen in de Serie A?

,,Dat denk ik niet. Laatst keerden mijn ploeggenoten Marcelo Brozovic, Ivan Perisic en Sime Vrsaljko terug van een interland met Kroatië tegen Spanje. Bij Inter zijn ze dan oprecht verbaasd dat het 6-0 voor Spanje was geworden. Dat ze het zover laten komen. Ik heb maar niets gezegd over die 10-0 van toen. Als ik er aan denk, doet het trouwens nog altijd pijn. Al zijn we acht jaar verder.’’



Woensdag sta je weer in het Philips Stadion. Als een heel andere Stefan de Vrij dan toen.

,,Dat is zeker. We waren toen wel heel erg jong en naïef. We bleven maar naar voren lopen. Na die 10-0 ben ik met Feyenoord nog wel teruggekeerd in Eindhoven. Maar dit is anders. Dit is de Champions League. Die ontlading bij ons toen we in de eerste wedstrijd Tottenham Hotspur versloegen. Die hymne. Ik vind het fantastisch om mee te maken. En daarnaast ik het mooi om als Nederlander in Nederland te spelen. De familie hoeft niet ver te reizen om te komen kijken. Nee, we rekenen ons zeker niet rijk. PSV heeft een prima ploeg, dat zag je tegen Ajax nog maar eens. Jongens als Steven Bergwijn en Hirving Lozano kunnen schade aanrichten hoor. En Luuk de Jong is een gevaarlijke spits, ik ken hem uiteraard van de trainingen bij Oranje.’’