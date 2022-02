De Vrij en Dumfries vol ongeloof: Giroud schiet AC Milan naar derbyzege na afgekeurde goal Dumfries

Tegenval­ler voor Ajax en Mexico: Edson Álvarez valt uit met knieblessu­re

Edson Álvarez van Ajax heeft een knieblessure opgelopen bij de nationale ploeg van Mexico. De Ajacied moest zich in de rust van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Costa Rica laten vervangen, nadat hij een tik op zijn knie had gekregen in het duel dat eindigde in 0-0.

31 januari