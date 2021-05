De Vrij heeft al nieuwe trainer: Inzaghi neemt het roer over van Conte

Simone Inzaghi is de broer van oud-voetballer en eveneens trainer Filippo Inzaghi. Waar Filippo als voetballer nog boven zijn broer stond, is de trainerscarrière van Simone voorlopig duidelijk een groter succes. Inzaghi had sinds 2016 de leiding bij Lazio. Hij bezorgde de Romeinen één beker en twee supercups.



Inzaghi had zich met een nieuw contract recent nog tot 2024 aan Lazio verbonden, maar komt daar nu dus op terug. In een kort statement laat de club weten het besluit te respecteren.



Conte kreeg het dit seizoen voor elkaar om Juventus van de troon te stoten in de Serie A. Afgelopen weekend kreeg hij echter slecht nieuws te horen, toen de Chinese voorzitter hem vertelde dat er door financiële problemen bij de club honderd miljoen euro winst gemaakt moet worden komende zomer. Er moet flink gekort worden op salarissen en bovendien zal er weinig ruimte zijn voor versterkingen. Die boodschap was in strijd met Conte’s visie, waardoor een vertrek onafwendbaar was geworden en gisteravond officieel werd. Conte is inmiddels één van de favorieten om de nieuwe trainer van Real Madrid te worden.