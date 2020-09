De Vrij-loos Inter draait spektakelstuk met Fiorentina in slotminuten om

Net als Atalanta Bergamo mocht Inter vanwege het Europese avontuur aan het einde van vorig seizoen een week later aan het nieuwe Serie A-seizoen starten. Fiorentina had de eerste wedstrijd al gewonnen en greep ook in het Stadio Giuseppe Meazza van Milaan brutaal de leiding. Na drie minuten werkte Christian Kouamé de bal van dichtbij tegen de touwen. De mannen van Antonio Conte stelden vlak voor én na rust orde op zaken.

Toch vocht La Viola zich aan de hand van Franck Ribéry weer naar de voorsprong. Bij zowel de 2-2 als de 2-3 was de Franse routinier op fraaie wijze aangever, maar dat bleek niet genoeg. In de 87ste minuut was Romelu Lukaku het eindpunt van een goed uitgespeelde Inter-aanval en nog in de reguliere speeltijd bepaalde Danilo D’Ambrosio de eindstand op 4-3.