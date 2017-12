De Vrij met Lazio naar halve finales Coppa Italia

Mourinho opvallend mild ondanks puntenverlies

26 december José Mourinho was opvallend mild voor Manchester United, nadat zijn ploeg thuis op 'Boxing Day' tegen Burnley niet verder was gekomen dan 2-2. ,,Ik heb niets negatiefs te zeggen over de spelers. Ik prijs juist de mentaliteit van mijn team", zei de Portugees.