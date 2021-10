De Vrij scoort bij belangrijke zege Inter, Salah helpt Liverpool aan drie punten in Madrid

SamenvattingenInternazionale heeft in San Siro een belangrijke zege geboekt op Sheriff Tiraspol: 3-1. Stefan de Vrij maakte de derde goal voor Inter op aangeven van Denzel Dumfries. In het Wanda Metropolitano won Liverpool met 2-3 van Atlético Madrid, waar Antoine Griezmann twee keer scoorde en vervolgens rood kreeg. Dit is de stand van zaken in de Champions League!

Naast de prachtige overwinning van Ajax en het spektakel in Madrid gebeurde er vanavond nog veel meer in de Champions League. Een overzicht van de vier poules.

Poule A: City wint ruim in Brugge, Messi belangrijk voor PSG

In groep A heeft Club Brugge niet opnieuw voor een verrassing kunnen zorgen. De Belgische kampioen had op eigen veld vrijwel niets in te brengen bij Manchester City. De Engelse titelhouder zegevierde in het Jan Breydelstadion met 5-1.

Het sterrenensemble van Paris Saint-Germain won met veel moeite van RB Leipzig (3-2). De Duitse ploeg knokte zich knap terug na een snelle openingstreffer van Mbappé. Al in de eerste helft tekende Andre Silva voor de 1-1 op aangeven van oud-PSV’er Angelino. Dezelfde Spanjaard stond ook aan de basis van de 1-2 van Nordi Mukiele. Maar toen werd Messi wakker. Met twee goals, waaronder heerlijke panenka, wist de Argentijnse superster de wedstrijd om te draaien.

Het blijft spannend in poule A. Paris Saint-Germain pakt de leiding met zeven punten. City en Brugge volgen met respectievelijk zes en vier punten. Het RB Leipzig van Jesse Marsch blijft puntloos onderaan.

Poule B: Milan blijft puntloos, spektakel in Madrid

Zlatan Ibrahimovic heeft niet de glorieuze rentree gekregen waar hij op had gehoopt. Vlak nadat de Zweed in de tweede helft het veld betrad kwam zijn ploeg in Porto op achterstand. Het bleef bij de ene goal Luis Diaz, waardoor Milan nul punten heeft uit drie wedstrijden.

Atlético Madrid - Liverpool werd de wedstrijd van Antoine Griezmann. De Fransman draaide een vroege 0-2 achterstand in een paar minuten om naar 2-2. Maar in de tweede helft ontvangt hij direct rood nadat zijn noppen het gezicht van Firmino raken. Via een penalty schoot Salah zijn ploeg weer op voorsprong. Het sterke slotakkoord van de Madrilenen mocht niet baten, het bleef 2-3 voor de ploeg van Jürgen Klopp.

Liverpool heeft nu vijf punten voorsprong op nummer twee Atletico en kan zich bij de volgende wedstrijd al kwalificeren voor de knock-outfase.

Poule C: Ajax en Sporting winnen ruim

Ajax speelde Dortmund aan flarden in de eerste 45 minuten door knappe goals van Tadic en Blind. De Duitsers kregen wel kansen in de tweede helft, maar botsten telkens op de man in vorm: Pasveer. De Amsterdammers wisten daarentegen wel het doel te vinden via Antony en Haller. De laatstgenoemde maakte zijn zesde (!) Champions League doelpunt van het seizoen. Ajax staat op negen punten en kan de volgende ronde al ruiken.

Sporting Portugal blijft in de race voor een plaats in de volgende ronde van de Champions League. De kampioen uit Portugal won in een spectaculair duel met 4-1 bij Besiktas. Sporting heeft na drie duels 3 punten, Besiktas is nog altijd puntloos.

Poule D: Real Madrid wint ruim, De Vrij scoort

Real Madrid heeft zich na de blamage tegen Sheriff hersteld in Oekraïne. Tegen een zwak Shaktar Donetsk werd het 5-0 voor Real Madrid. De Madrilenen kwam vroeg op voorsprong door een ongelukkige eigen goal van aanvoerder Sergey Krivtsov. In de tweede helft walste ‘de koninklijke’ over de kampioen van Oekraïne heen met knappe goals van Vinicius Junior, Benzema en Rodrigo.

Inter, met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in de basis, wilde Sheriff geen kans op een stunt te geven. Edin Dzeko brak vroeg de ban met knappe volley uit een corner. Maar al snel in de tweede helft komt Sheriff op gelijke hoogte door een schitterende vrije trap van Sebastien Thill. Toch won Inter met 3-1, mede dankzij de eerste Champions League goal van De Vrij.

Sheriff deelt de leiding in de poule met Real Madrid. Inter volgt op twee punten en Shaktar Donetsk blijft achter met slechts één punt uit drie wedstrijden.

Het programma van woensdag 20 oktober:

Poule E

Barcelona - Dynamo Kiev (18:45)

Benfica - Bayern München (21:00)

Poule F

Manchester United - Atalanta (21:00)

Young Boys Bern - Villarreal (21:00)

Poule G

Red Bull Salzburg - VfL Wolfsburg (18:45)

Lille OSC - Sevilla FC (21:00)

Poule H

Chelsea - Malmö FF (21:00)

Zenit Sint-Petersburg - Juventus (21:00)

