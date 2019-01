De wedstrijden om dit weekend naar uit te kijken

OverzichtDe Eredivisie wordt dit weekend weer hervat, maar ook in de buitenlandse topcompetities zijn er weer een hoop mooie wedstrijden. Wat zijn de duels om dit weekend naar uit te kijken?

Real Madrid - Sevilla (zaterdag 16.15 uur)

Real Madrid draait een slecht seizoen in La Liga, waarin het al zes keer verloor. De meest pijnlijke nederlaag was de 3-0 bij Sevilla op 26 september. Morgen kan de ploeg van trainer Santiago Solari voor eigen publiek revanche nemen. Beide ploegen staan nu op 33 punten na negentien duels, tien punten minder dan FC Barcelona. De koploper in La Liga speelt zondagavond thuis tegen Leganés.

Volledig scherm Ever Banega in duel met Marco Asensio. © Getty Images

Arsenal - Chelsea (zaterdag 18.30 uur)

In de Premier League speelt koploper Liverpool morgenmiddag thuis tegen Crystal Palace en gaat achtervolger Manchester City zondagmiddag op bezoek bij nummer twintig Huddersfield Town, maar de mooiste wedstrijd van dit weekend is een Londense derby. Arsenal speelt morgenavond thuis tegen Chelsea, dat zes punten meer heeft. Als Arsenal dit seizoen nog bij de bovenste vier wil eindigen (plaatsing voor de Champions League), zal de rivaal uit het westen van Londen verslagen moeten worden voor eigen publiek. Eerder dit seizoen was er al een spectaculaire 3-2 op Stamford Bridge tussen deze ploegen.

Volledig scherm Eerder dit seizoen won Chelsea met 3-2 van Arsenal. © EPA

RB Leipzig - Borussia Dortmund (zaterdag 18.30 uur)

Ook de Bundesliga gaat dit weekend weer van start. Borussia Dortmund heeft halverwege het seizoen zes punten voorsprong op achtervolger Bayern Munchen, maar de ploeg van trainer Lucien Favre krijgt morgenavond direct een zware uitwedstrijd bij RB Leipzig voor de kiezen. Eerder dit seizoen won BVB met 4-1 van RB Leipzig, dat nu vierde staat in de Bundesliga. Bayern München speelt vanavond al de uitwedstrijd bij nummer zeven Hoffenheim.

Volledig scherm Axel Witsel juicht na zijn goal tegen RB Leipzig eerder dit seizoen. © REUTERS

Fulham - Tottenham Hotspur (zondag 17.00 uur)

Naast Arsenal - Chelsea is er zondag nog een Londense derby in de Premier League: Fulham tegen Tottenham Hotspur. Bij de ploeg van trainer Claudio Ranieri kan nieuwkomer Ryan Babel zijn debuut maken. Fulham staat op een zorgwekkende negentiende plaats in de Premier League, waarin nummer drie Tottenham Hotspur in het spoor van Liverpool en Manchester City hoopt te blijven. Spurs speelde dit seizoen nog niet gelijk, maar verloor al wel zes keer. De komende weken moet trainer Mauricio Pochettino het doen zonder aanvallers Heung-min Son (Azië Cup) en Harry Kane (enkelblessure).

Volledig scherm Eerder dit seizoen won Spurs op Wembley met 3-1 van Fulham. © REUTERS

Napoli - Lazio (zondag 20.30 uur)

In de Serie A koerst Juventus met negen punten voorsprong af op de achtste Scudetto op rij, maar bij Napoli hopen ze nog altijd stiekem op de eerste landstitel sinds 1990. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti kan zich in de tweede seizoenshelft dan geen misstappen meer veroorloven. Zondagavond komt nummer vier Lazio op bezoek in Stadio San Paolo. Eerder dit seizoen won Napoli met 1-2 bij Lazio na goals van Ciro Immobile, Arek Milik en Lorenzo Insigne. Vorig seizoen won Napoli zowel uit als thuis met 4-1 van Lazio.

Volledig scherm Napoli won eerder dit seizoen met 1-2 bij Lazio. © Getty Images

Saint-Étienne - Olympique Lyon (zondag 21.00 uur)

In de Franse competitie koerst Paris Saint-Germain met dertien punten voorsprong af op de volgende landstitel, maar daaronder wordt nog flink gestreden om de Champions League-tickets. Olympique Lyon speelt zondagavond de Derby Rhône-Alpes bij de regionale rivaal AS Saint-Étienne. Een wedstrijd met veel prestige voor de supporters, maar ook voor de ranglijst zeer belangrijk. Saint-Étienne staat nu derde, met twee punten voorsprong op nummer vier Olympique Lyon. Op 23 november won Lyon thuis met 1-0 dankzij een goal van Jason Denayer uit een corner van Memphis Depay. Vorig seizoen werd het zelfs 0-5 in het Stade Geoffroy-Guichard, dus de messen zullen nu geslepen zijn bij Les Verts.