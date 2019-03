De wedstrijden om naar uit te kijken dit weekend

Vijf topcompetitiesNa de laatste interlandbreak van dit seizoen begint dit weekend de ontknoping van het clubvoetbal. Twee maanden lang is er bijna dagelijks topvoetbal, met de Champions League-finale op zaterdag 1 juni als eindpunt van het hele circus. In Nederland kijkt iedereen uit naar Ajax - PSV, maar ook in de vijf Europese topcompetities zijn er dit weekend veel mooie duels.

Premier League

Volledig scherm Sergio Agüero (nu 18 goals) zal tegen Fulham ook zijn positie als topscorer in de Premier League willen verstevigen. © Getty Images Manchester City staat momenteel een puntje achter op koploper Liverpool, maar de ploeg van Pep Guardiola heeft ook een wedstrijd minder gespeeld: 30 om 31 duels. Morgenmiddag speelt City de uitwedstrijd bij Fulham. De ploeg van Ryan Babel staat liefst dertien punten onder de streep, dus een terugkeer naar het Championship lijkt onvermijdelijk. Manchester United staat nu vijfde, maar wil net als Chelsea nog bij de bovenste vier zien te eindigen. Nummer acht Watford komt morgenmiddag langs op Old Trafford, waar Ole Gunnar Solskjaer met een driejarig contract op zak nu echt de baas is. Zondagmiddag is de topper van dit weekend: Liverpool tegen Tottenham Hotspur. Vorig jaar een spectaculaire 2-2, maar ook deze keer lijkt spektakel gegarandeerd.

Za 13.30 uur: Fulham - Manchester City

Za 16.00 uur: Manchester United - Watford

Zo 16.30 uur: Liverpool - Tottenham Hotspur

Bundesliga

Ook in Duitsland is de titelstrijd nog enorm spannend. Met nog acht duels te gaan staan Bayern München en Borussia Dortmund allebei op 60 punten, maar Der Rekordmeister (zes titels op rij) heeft nu wel een beter doelsaldo. Morgenmiddag komen de twee titelkandidaten tegelijk in actie: Borussia Dortmund thuis tegen het VfL Wolfsburg van spits Wout Weghorst, Bayern München uit bij middenmoter Freiburg. Huub Stevens gaat zondagmiddag met nummer vijftien Schalke 04 op bezoek bij nummer zeventien Hannover 96. Nummer zestien (play-offs tegen degradatie) VfB Stuttgart speelt direct daarna de uitwedstrijd bij nummer vijf Eintracht Frankfurt.

Za 15.30 uur: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg

Za 15.30 uur: Freiburg - Bayern München

Zo 14.30 uur: Hannover 96 - Schalke 04

Volledig scherm Marco Reus en Jadon Sancho spelen morgenmiddag met Borussia Dortmund tegen VfL Wolfsburg. © BSR Agency

La Liga

In Spanje lijkt de titel voor de achtste keer in tien jaar naar FC Barcelona te gaan. De ploeg van Ernesto Valverde heeft met nog tien speelrondes te gaan al tien punten voorsprong op Atlético Madrid. Morgenmiddag speelt FC Barcelona in Camp Nou de stadsderby tegen Espanyol. Atlético Madrid speelt morgenavond de uitwedstrijd bij nummer vijf Deportivo Alavés, dat samen met Getafe, Sevilla en Valencia nog strijd om het vierde Champions League-ticket in Spanje. Nummer drie Real Madrid speelt zondagavond thuis tegen SD Huesca, dat strijdt voor de laatste kansen tegen degradatie.

Za 16.15 uur: FC Barcelona - RCD Espanyol

Za 20.45 uur: Deportivo Alavés - Atlético Madrid

Zo 15.15 uur: Sevilla - Valencia

Volledig scherm Lionel Messi staat dit seizoen alweer op 39 goals in 37 duels voor FC Barcelona. Morgenmiddag wacht de derby tegen Espanyol. © BSR Agency

Serie A

In Italië koerst Juventus af op de achtste landstitel op rij, met liefst vijftien punten voorsprong op achtervolger Napoli. Juventus speelt morgenavond zonder de geblesseerde Cristiano Ronaldo thuis tegen Empoli. Op zondag gaat Napoli op bezoek bij nummer vijf AS Roma, waarna nummer drie Internazionale (zonder Stefan de Vrij) tegen nummer zes Lazio speelt. Nummer vier AC Milan speelt morgenavond al de uitwedstrijd bij nummer negen Sampdoria, het team van Serie A-topscorer Fabio Quagliarella. De 36-jarige spits werd afgelopen week de oudste doelpuntenmaker ooit voor het nationale team van Italië.

Za 18.00 uur: Juventus - Empoli

Zo 14.00 uur: AS Roma - Napoli

Zo 19.30 uur: Internazionale - Lazio

Volledig scherm Serie A-topscorer Fabio Quagliarella (36) speelt morgenavond met Sampdoria uit bij AC Milan. © EPA

Ligue 1

In Frankrijk is de titelstrijd dit seizoen ook geen moment spannend geweest. Koploper Paris Saint-Germain, dat zondagavond op bezoek gaat bij Toulouse, heeft nu al twintig punten voorsprong op nummer twee Lille. Nummer drie Olympique Lyon, dat vier punten minder heeft dan Lille, speelt vanavond uit bij Stade Rennes. De tweede plek is goed voor een rechtstreeks ticket voor de Champions League, bij een derde plaats wacht er eerst nog een voorronde.

Vr 20.45 uur: Stade Rennes - Olympique Lyon

Za 17.00 uur: Olympique Marseille - Angers

Zo 20.00 uur: Toulouse - Paris Saint-Germain