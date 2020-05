De zes meest adembenemende galavoorstellingen van 'de beste ploeg ooit’

FC Barcelona - Atlético Madrid: 6-1

FC Barcelona - Real Madrid: 5-0

De perfecte wedstrijd bestaat niet, zo wordt wel eens gezegd. Op een novemberavond in 2010 bewezen Guardiola en zijn mannen perfectie heel dicht te kunnen naderen. In eigen huis werd aartsrivaal en concurrent Real Madrid volledig van de mat gespeeld. De ploeg van Guardiola's aartsrivaal José Mourinho waande zich in een grote rondo waar het maar niet uit slaagde te komen. Liefst 98.255 supporters zagen Barcelona in het eigen Camp Nou een voetbalvoorstelling geven. Opvallend genoeg scoorde doelpuntenmachine Lionel Messi die avond niet: de goals kwamen van Xavi, David Villa (tweemaal) Pedro en Jeffrén.

FC Barcelona - Manchester United: 3-1

Morgen is het exact elf jaar geleden dat Barça de vierde van de in totaal vijf gewonnen Champions Leagues veroverde. Destijds werd Manchester United slachtoffer van de Guardiola-machine, die al veel ploegen vernederde. Manchester United werd in die finale met 3-1 verslagen en was niet opgewassen tegen het Spaanse tiki-taka . De doelpunten die avond van Messi, Pedro en David Villa, verraadden pure klasse. Met name de goal van Villa was beeldschoon. Met een uithaal vanaf twintig meter liet hij United-doelman Edwin van der Sar, die na de finale zijn handschoenen aan de wilgen hing, kansloos.

Real Madrid - FC Barcelona: 2-6

Op zoek naar een overeenkomst tussen Ajax en FC Barcelona? Beide ploegen vernederden De Koninklijke in het hol van de leeuw. Vorig seizoen won Ajax in de Champions League met 1-4 in Santiago Bernabéu, in 2009 presteerde Barça iets soortgelijks. Vier speelronden voor het einde zetten de mannen van Guardiola een reuzenstap richting de landstitel, nadat de Blaugranas het hele seizoen in een felle strijd met de rivaal uit Madrid verwikkeld waren. Barcelona wervelde in Bernabéu en gaf een ware voetbalshow weg: 2-6. Twee weken later werd in Barcelona de champagne ontkurkt. Weer een kampioenschap.