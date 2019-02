Debutant Bruma bekert verder met Schalke

Bayern heeft verlenging nodig in Berlijn

Bayern München had het een stuk lastiger dan Schalke. In het Berlijnse Olympiastadion had de landskampioen verlenging nodig tegen Karim Rekik en zijn team: 2-3.



Middenvelder Maximilian Mittelstädt opende woensdag al in de derde minuut de score voor Hertha. Serge Gnabry maakte in de zevende minuut al gelijk voor Bayern, waar Manuel Neuer met een duimblessure ontbrak. De doelman deed zaterdag ook al niet mee in de door zijn ploeg met 3-1 verloren uitwedstrijd tegen Bayer Leverkusen. Arjen Robben zat vanavond ook nog niet bij de selectie.



Gnabry scoorde in de beginfase van de tweede helft, in de 49ste minuut, opnieuw voor Bayern. Davie Selke bracht Hertha langszij en zorgde ervoor dat een verlenging nodig was. De Franse aanvaller Kingsley Coman bezorgde Bayern daarin de zege.



Vorig seizoen verloor Bayern München in de bekerfinale met 3-1 van Eintracht Frankfurt.