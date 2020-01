Debuut Rooney zorgt voor feeststemming op Pride Park

Door Geert Langendorff



‘Wayne Rooney, Wayne Rooney, he goes by the name of Wayne Rooney’, zong een deel van de supporters van Derby County luidkeels op Pride Park. Een paar minuten te vroeg, de vedette moest de tunnel nog uitkomen. Het enthousiasme op de volgepakte tribunes van de club uit het Championship liet zich niet langer bedwingen. Het aanstaande debuut van de Engelsman zorgde voor een feeststemming in het stadion.

Aanvoerdersband

Eenmaal op het veld volgde een tweede, minder chaotische serenade. Rooney, door trainer Phillip Cocu de aanvoerdersband omgeschoven, leek de warme ontvangst nauwelijks op te merken. Anders dan David Beckham, die nog altijd straalt als hij een camera ontwaart, begon de gelouterde voetballer uiterlijk onbewogen aan de warming-up. Alleen aan zijn vloeiende balbehandeling viel op te maken, dat hij geen gewone sterveling was.

De reactie van zijn ploeggenoten, geen hoogvliegers, was veelzeggend. Allen waanden zich een kop groter met de beroemdheid aan hun zijde. Vol zelfvertrouwen vlogen ze energiek over het gras. Gaten werden in een oogwenk dichtgesprint. Frivole trucjes lukte. De aanhang keek glunderend toe. ‘La la la la, Wayne Rooney’, klonk het, op de klanken van Hey Jude van The Beatles.

Cocu, normaliter onafgebroken coachend langs de zijlijn te vinden, bleef vaak in de dug-out zitten. Rooney, onderdeel van de technische staf, kon het alleen af. ,,Zijn klasse en ervaring spreken voor zich”, schreef de Nederlander in zijn column in het programmaboekje, waar Wazza op de cover prijkte. ,,Ik weet zeker dat hij een belangrijke rol gaat spelen in de tweede helft van ons seizoen.”

Volledig scherm © BSR Agency

Levend reclamebord

Voor eigenaar Mel Morris vormde het sportieve aandeel van de topscorer aller tijden van Manchester United en het Engelse nationale team een mooie bijvangst. De zakenman, rijk geworden met het spel Candy Crush, zag in Rooney een levend reclamebord. Geld, niet in overvloed aanwezig bij de club uit de East Midlands, kon met hem eenvoudiger worden verdiend.

Rooney droeg rugnummer 32 dan ook niet toevallig. Om zijn aanzienlijke salaris te kunnen bekostigen sloot Morris een deal met gokbedrijf 32Red, dat in ruil voor de sponsoring het shirt van de aanvaller claimde. Cocu kon echter wel een kwaliteitsimpuls gebruiken. Zijn taak om met talenten uit de opleiding de play-offs te halen, is loodzwaar. Alleen een wonder kan het seizoen van Derby County, zeventiende op de ranglijst, dragelijk maken.

Kon Rooney voor de benodigde magie zorgen? De meest getalenteerde Engelse speler van zijn generatie straalt al jaren niet meer. Zijn laatste duel speelde hij in oktober voor United DC, het slot van een weinig succesvol verblijf in de Amerikaanse MLS. De man uit Liverpool koos vervolgens voor Derby County, waar hij zich onder de vleugels van Cocu wil bekwamen in het trainersvak.

Volledig scherm © BSR Agency

Assist

Met slechts een paar weken training in de benen, Rooney was vanaf 1 januari speelgerechtigd, toonde hij aan het niveau op zijn sloffen aan te kunnen. Vanaf het middenveld zette hij de lijnen uit. Sprinten beperkte hij tot een minimum, maar zijn gebrek aan loopvermogen maakte hij goed met zijn traptechniek. Rooney bereidde met een vrije trap de 1-0 voor en stond met een splijtende pass aan de basis van de 2-1.

Voor Cocu fungeerde het optreden van de ster als een bliksemafleider. Hoewel zijn positie niet ter discussie staat, mort de aanhang behoorlijk. Rooney zoog al het chagrijn op, al deed hij dat meestal in wandeltempo, zonder wilde gebaren of stemverheffingen. Zijn naam lag op ieders lippen.

Volledig scherm Derby County's Wayne Rooney during the Sky Bet Championship match at Pride Park, Derby. © BSR Agency