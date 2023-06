Deelnemersveld Champions League: waarom Feyenoord hoopt op de treble bij Manchester City

Feyenoord is kampioen van Nederland en speelt daardoor komend seizoen weer in de Champions League. De Rotterdammers zouden daarin met hulp van Manchester City de beste ploegen in de groepsfase kunnen ontlopen. Nu City de landstitel binnen heeft , zijn de Rotterdammers weer wat dichter bij een plek in pot 1 bij de loting gekomen.

De kampioen van Nederland komt bij de loting van de Champions League in principe in pot 3, maar een plek in pot 1 is ook nog mogelijk. Daarin zitten de kampioenen van de landen uit de top zes van de coëfficiëntenranglijst voor dit seizoen, de winnaar van de Champions League én de Europa League. Man City werd kampioen omdat Arsenal met 0-1 verloor van Nottingham Forest en maakt het nog kans op de eindzege in de CL.

Als Manchester City na de Premier League ook de Champions League wint, is dat gunstig voor Feyenoord. Dan gaat er namelijk een ticket voor pot 1 naar de nummer zeven van de coëfficiëntenranking. Dat is Nederland (vanaf komend seizoen is Nederland wél de nummer zes).

Het winnen van de Champions League komt nu wel heel dichtbij voor de ploeg van Pep Guardiola, die in de halve finale afrekende met Real Madrid. Op 10 juni is Internazionale, dat in de halve finale te sterk was voor AC Milan, de tegenstander in Istanboel.

Topclubs ontlopen

Feyenoord moet hopen dat Manchester City de finale wint. Een plek in pot 1 zou betekenen dat de Rotterdammers Manchester City, de winnaar van de Europa League en clubs als Paris Saint-Germain en Napoli ontlopen. Een loodzware poule is dan overigens alsnog mogelijk: in pot 2 zitten waarschijnlijk teams zoals Atlético Madrid, Real Madrid, Manchester United en Arsenal. Ook uit pot 3 en pot 4 kan nog een lastige tegenstander komen.

Feyenoord speelde in het seizoen 2017/18 voor het laatst in de Champions League. Destijds werd de ploeg onder leiding van trainer Giovanni van Bronckhorst roemloos uitgeschakeld in een poule met Manchester City, Napoli en Shakhtar Donetsk.

Indeling pot 1 Manchester City

FC Barcelona

Napoli

Bayern München

Paris Saint-Germain

Benfica

Internazionale (als winnaar CL) of Feyenoord

Sevilla (winnaar Europa League) Overige deelnemers Arsenal, Manchester United, Newcastle United, Real Madrid, Atlético Madrid, Real Sociedad, Lazio, AC Milan, RB Leipzig, Union Berlin, RC Lens, FC Porto, Red Bull Salzburg, Celtic en Rode Ster Belgrado. Het deelnemersveld wordt nog aangevuld met 6 teams uit het kwalificatietoernooi.

