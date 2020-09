Deense spelers knielen met Engelse spelers mee bij volkslied

Italië kijkt uit naar duel met Oranje: ‘Tijd dat dit prachtige elftal weer gaat spelen’

2 september De Italiaanse voetballers kunnen niet wachten om weer in actie te komen. Dat zei coach Roberto Mancini, in aanloop naar de wedstrijden in de Nations League tegen Bosnië (vrijdag) en Nederland (maandag). ,,Het wordt tijd dat dit prachtige elftal weer gaat spelen."