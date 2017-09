Deense voetbalsters weigeren kwalificatieduel te spelen

Onduidelijk is wat er gaat gebeuren met het WK-kwalificatieduel in en tegen Hongarije. Mogelijk gaat de bond andere speelsters oproepen, maar aanvoerster Pernille Harder raadde haar collega's af in te gaan op een mogelijke uitnodiging. ,,Bedankt voor alle steun. Jullie kunnen ons ook helpen door nee te zeggen tegen de DBU als ze je vragen om voor de nationale ploeg te spelen. We moeten samen één zijn in deze kwestie'', zei Harder in een videoboodschap op Instagram.