Degradant Stoke erkent falend transferbeleid

Westbrom gedegradeerd Southamp­ton zet bij Swansea reuzenstap richting lijfsbe­houd

0:35 Southampton heeft in het hol van de leeuw een enorme stap richting lijfsbehoud in de Premier League gezet. De club won ín Wales met 0-1 van directe concurrent Swansea City. West Bromwich Albion is door die uitslag gedegradeerd.