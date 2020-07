Degradatieduel Deportivo la Coruña uitgesteld vanwege corona

Het duel in de tweede Spaanse voetbaldivisie tussen Deportivo la Coruña en CF Fuenlabrada is vanavond afgelast vanwege het coronavirus. Volgens de directie van La Liga is bij verscheidene spelers van Fuenlabrada een besmetting vastgesteld. In overleg met de Spaanse voetbalbond is daarna besloten om de wedstrijd in de laatste speelronde uit te stellen.