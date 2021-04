Degradatiestreep komt voor Gouweleeuw en Augsburg in zicht na nederlaag tegen concurrent

Interview Just Spee KNVB-voorzitter: ‘Super League gaat niet werken, omdat het iets kunstma­tigs heeft’

21 april Alle 55 bonden veroordeelden bij het congres de oprichting van de Super League in een statement. Wat zegt dat? Just Spee (56) is gisteren gekozen in het bestuur van de UEFA. De opvolger van Michael van Praag begint in een historische week. ,,Los van de grootsten en de rijksten zit helemaal niemand op de Super League te wachten’', zegt de KNVB-voorzitter.