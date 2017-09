Dembélé 'een tijdje' aan de kant met hamstringblessure

Hoe ernstig de blessure precies is, is nog niet duidelijk, maar volgens Barça-coach Ernesto Valverde is de 20-jarige Fransman 'een tijdje' uitgeschakeld. Dat zei de coach tegen beIN Sports . Dembélé raakte in de 29ste minuut uit en moest vervangen worden.

Valverde spreekt van een spierblessure, maar onderzoek moet nog uitwijzen hoe groot de schade is. ,,Vandaag doen we meer onderzoek. Het is jammer, want hij begon net te wennen aan de speelwijze van het team. We hopen dat hij niet al te lang is uitgeschakeld", aldus de coach.