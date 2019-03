Dembélé onzeker bij Barcelona voor Lyon

Volgens de medische staf van Barcelona gaat het om een lichte verrekking in het linkerbovenbeen van de 21-jarige Fransman. Het is echter niet uitgesloten dat hij woensdag kan spelen tegen zijn landgenoten van Lyon. Inzet van het duel in Camp Nou is een plek in de kwartfinales van de Champions League. De eerste confrontatie, in Lyon, eindigde in 0-0. Dembélé begon toen in de basis, maar werd halverwege de tweede helft gewisseld.

Bij Lyon is het onzeker of verdediger Marcelo kan meedoen. De Braziliaanse oud-PSV'er raakte zaterdag geblesseerd tegen Strasbourg (2-2). ,,Maar we sluiten niet uit dat hij woensdag kan spelen'', zei trainer Bruno Génésio.