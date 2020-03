Dennis van Wijk na zeven duels ontslagen bij Oostende

Voor de 57-jarige Van Wijk, die sinds 1994 maar liefst 20 clubs onder zijn hoed had (waaronder West Bromwich Albion en Willem II), stond slechts zeven wedstrijden aan het roer in Oostende. Hij won één keer, speelde één keer gelijk en verloor vijf keer. Oostende heeft in de Belgische competitie slechts twee punten meer dan hekkensluiter Waasland-Beveren. De club die onderaan eindigt, degradeert uit de hoogste klasse.



,,Met Van Wijk kozen we voor iemand die de competitie en de club goed kende,” verklaart voorzitter Frank Dierckens. ,,We waren er ook van overtuigd dat zijn aanpak de juiste zou zijn voor deze spelersgroep. We moeten nu echter vaststellen dat de mayonaise met de spelersgroep niet helemaal pakte en dat we in zeven duels slechts vier punten hebben gepakt. We hadden twee opties. Verder gaan en hopen dat we in de laatste twee wedstrijden toch punten zouden pakken of toch ingrijpen om zo het tij te doen keren. We hebben voor de laatste optie gekozen.”