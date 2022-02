Denso Kasius leeft de Italiaanse droom: ‘Of ik al bang ben voor Zlatan Ibrahimovic? Ik eet hem helemaal op’

Kan ADO na storm Eunice nog wel in eigen stadion spelen? ‘We kunnen altijd hulp AZ inschake­len’

De schade aan het Cars Jeans Stadion, vrijdagmiddag veroorzaakt door storm Eunice, zorgt voor veel onzekerheden bij ADO Den Haag. Het is niet de eerste keer in de recente geschiedenis dat een Nederlands voetbalstadion onverhoopt schade oploopt. De vraag is dan ook of de Haagse club de thuiswedstrijden wel ‘gewoon’ in het eigen stadion kan spelen. Zo niet, kan het in ieder geval op de hulp van AZ rekenen. ,,Maar zo ver is het nog niet.”

19 februari