Depay en Dumfries bij demonstratie in Rotterdam: ‘Ik heb een voorbeeldfunctie’

Twee dagen na zijn aanwezigheid op de Amsterdamse Dam demonstreerde Memphis Depay woensdagavond ook in Rotterdam tegen racisme. ,,Ik voelde in mijn hart dat ik er moest zijn”, zei de spits van het Nederlands elftal in het televisieprogramma Beau op RTL 4. ,,Ik zie wat er in Nederland gebeurt en ervaar het sinds ik klein ben.”

,,Het was mooi om te zien dat er mensen van allerlei soorten en kleuren waren”, vervolgde Depay. ,,Het is tijd voor opstand bij ons. Sommige dingen worden ondergesneeuwd. Het was mijn plicht om daar weer te zijn. Ik heb een voorbeeldfunctie. Ik heb ook met veel pijnlijke dingen moeten dealen. Laatst noemden ze me nog bananenplukker. Niet face to face maar op internet. Het is klaar, we moeten het niet meer accepteren. We gaan nu door.”

In het programma spreekt Depay ook over zijn blessure. ,,Het doet wel wat met me", zegt hij in een reactie bij het zien van de bewuste beelden van zijn kruisbandblessure. ,,Ik heb de eerste helft nog uitgespeeld. Ik heb een goede wil. Dit zou mijn seizoen moeten worden. Champions League, het Nederlands elftal... Daarna besef je: ik ben voorlopig niet meer op het veld. Toen mijn moeder mij belde, toen moest ik huilen. Na dat moment heb ik geen traan meer gelaten.”

Volledig scherm Memphis woonde de demonstraties op de Dam en bij de Erasmusbrug bij. © Instagram Memphis Depay

Ook PSV-aanvoerder Denzel Dumfries was in Rotterdam. In een post op Instagram noemt hij zichzelf een proud black man. ,,Ik ben trots op mijn huidskleur, een man die zichzelf een weg naar boven heeft geknokt. Die raciale vooroordelen over zichzelf heeft overwonnen, daar nog steeds elke dag mee geconfronteerd wordt, maar daarboven staat. Ik sta hier voor mijn medemens, die hier ook door getroffen wordt.”

Depay zelf ging bij Beau ook nog in op zijn sportieve ambities en zijn herstel na zijn zware knieblessure. De aanvaller focuste zich van dag 1 op het inmiddels uitgestelde EK. ,,Haal ik het nog? Is er nog een mogelijkheid om het EK te halen?” vroeg Depay zich hardop af na zijn blessure. In Rome liet hij zich opereren, waarna hij zich in Dubai richtte op zijn herstel. ,,Ik heb social media met rust gelaten en ben aan de gang gegaan. Het kriebelde weer. Op video's kreeg ik veel reacties. Het is logisch dat mensen denken dat ik te snel weer opbouwde. Maar overal is het protocol van behandelen anders, dus ik deed niks raars.”



,,Ik heb geen angst dat het opnieuw gebeurt. Ik ben dynamisch. Ik denk niet veel na met mijn bewegingen, alles gaat vanzelf. Als het EK door zou gaan: ik was erbij en ready.”

Volledig scherm PSV-aanvoerder Denzel Dumfries bij de demonstratie in Rotterdam. © Instagram Denzel Dumfries