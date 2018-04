Depay weer trefzeker voor winnend Lyon

Cillessen verdedigt doel Barça in bekerfina­le

23:26 Jasper Cillessen mag het zaterdag bij Barcelona laten zien in de Spaanse bekerfinale tegen Sevilla in Madrid. De oud-Ajacied houdt het vertrouwen van coach Ernesto Valverde, die de Nederlandse international dit seizoen in alle bekerwedstrijden een kans gaf. In de competitie heeft de Duitse keeper Marc-André Ter Stegen dit seizoen bij Barça echter nog geen minuut gemist.