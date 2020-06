Derby County staat twaalfde, maar Cocu en Rooney mogen blijven dromen van Premier League

Louie Sibley, een achttienjarige aanvallende middenvelder uit Birmingham, scoorde op 8 maart bij zijn basisdebuut namens Derby County. Daarna kwam het voetbal echter voor meer dan drie maanden stil te liggen in Engeland, maar Cocu gaf Sibley vanmiddag op The Den (zonder fanatiek publiek) in Londen opnieuw een basisplaats. Dat vertrouwen maakte Sibley waar met een hattrick. Wayne Rooney deed 85 minuten mee als centrale middenvelder, de Nederlanders Kelle Roos en Florian Jozefzoon werden niet ingezet door Cocu.

Derby County staat twaalfde in het Championship, maar in de laatste weken van dit seizoen is er nog van alles mogelijk voor het team van Phillip Cocu en zijn assistenten Chris van der Weerden en Twan Scheepers. Met nog zes speelronden te gaan is de achterstand op nummer zes Preston North End namelijk slechts zes punten. De bovenste twee teams uit het Championship promoveren rechtstreeks naar de Premier League. De nummers drie, vier, vijf en zes strijden in de play-offs om het derde promotieticket.