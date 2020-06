Dervisoglu na goal tegen Arsenal: ‘Ik juichte niet, maar van binnen ging ik helemaal los’

Door Dennis van Bergen



Het was alsof hij gewoon de buurtsuper binnenwandelde voor een stronk andijvie, gisteren bij zijn entree in het Emirates Stadium. De avond ervoor had Halil Dervisoglu nog eindeloos gefantaseerd over dat immense stadion in Noord-Londen. Want: het domein waar zijn voetbalheld Mesut Özil geregeld excelleert. Waar Alexandre Lacazette zijn doelpuntjes meepikt.

Quote Er waren wel 20 Arsenal-spe­lers met wie ik het shirt had willen ruilen. Met Luiz, met Lacazette, met Özil natuurlijk... Halil Dervisoglu Maar toen Dervisoglu arriveerde aan de Ashburton Grove was het er haast net zo alledaags als vroeger op trainingscomplex Ter Bregge, de plek waar hij als Sparta-pupil opgroeide. ,,Omdat er geen publiek is, sta je er bijna niet bij stil dat je bij Arsenal op bezoek gaat”, blikt de Turkse Rotterdammer terug op het vriendschappelijke duel met de Engelse topclub. ,,Je komt in je tenue aan en rent als het ware direct dat veld op. Zo van: wedstrijdje spelen en dan, hupsakee, weer naar huis.”



Het werd niettemin een prachtige avond voor Dervisoglu, die afgelopen winter de overstap maakte van Sparta naar tweededivisionist Brentford. In het duel waarin Arsenal tweemaal op voorsprong kwam, maakte hij de gelijkmaker voor zijn ploeg, die uiteindelijk zelfs met 2-3 won.

,,Ik heb in de Kuip gespeeld, in de Arena, van Het Kasteel krijg ik nog elke keer kippenvel, maar dit was echt het mooiste stadion waarin ik ooit heb gevoetbald. Zelfs zonder publiek was het weergaloos. En dat je dan ook nog weet te scoren... Echt, ik heb er geen woorden voor. Ik juichte ogenschijnlijk niet, wilde professioneel overkomen natuurlijk. Maar geloof me, van binnen ging ik helemaal los. Arsenal, man! Ook al was het een vriendschappelijk potje; voor mij was het een van de mooiste dagen in mijn leven.”

Play-offs

Handig leermomentje voor Dervisoglu, die namens Brentford tot dusver alleen officiële Championship-minuten maakte tegen Hull City en Blackburn Rovers: zijn kennismaking met David Luiz, de 57-voudig international van Brazilië, die hij tijdens een passeeractie ongelukkig raakte. Dat pikte de Arsenal-vedette niet. Dervisoglu: ,,Boem, ging het daarna, recht tegen mijn longen. Au! Vervolgens wees Luiz me erop dat ik, wanneer ik een loopactie maak, eerst moet kijken waar mijn tegenstander staat. Die les heb ik nu wel begrepen, ha.”

Volledig scherm Januari: Halil Dervisoglu glipt bij zijn debuut voor Brentford langs Liam Lindsay van Stoke City. © Getty Images

Met Brentford strijdt Dervisoglu vanaf volgende week om een plek in de Premier League. Met nog negen competitiewedstrijden te gaan is rechtstreekse promotie nog mogelijk voor de huidige nummer vier van het Championship, al lijkt het realistischer dat dit doel via de play-offs bereikt moet worden. Wat vaststaat: Voor Dervisoglu smaakt de ontmoeting met Arsenal naar meer.