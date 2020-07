Dessers verdedigt niveau eredivisie en looft De Ligt en Ten Hag bij presentatie RC Genk

Op z’n 25ste gelooft Dessers dat hij nog stappen kan zetten. Genk is volgens hem de ideale club om dat te doen. ,,Ik ben redelijk laat in het profvoetbal gekomen en heb daardoor nog veel te leren. Ik ben ervan overtuigd dat dit een club is waar dat zeker moet kunnen. Dit is een grote stap vooruit. Van een goeie middenmoter naar een topclub. Ik was er ook aan toe en ik ben heel blij om eindelijk voor die topclub te kunnen spelen. Bovendien is Genk niet zomaar een club voor mij is. Genk is mijn club. Ik was vroeger fan en het was een droom om hier te spelen. Ik ben heel blij dat het eindelijk zover is.”



Dessers werd topschutter in Nederland. Een journalist stelde op de persconferentie dat de eredivisie de reputatie heeft een offensieve competitie te zijn, waar verdedigen niet de prioriteit is. Dessers is het daar niet helemaal mee eens. ,,Ik heb tegen Matthijs de Ligt gespeeld, die voor 85 miljoen euro verkocht is aan Juventus. Ik denk toch dat hij een goeie verdediger is. En hij is niet de enige. Ik heb in Nederland gewoon tegen prima verdedigers gespeeld. Ik weet dat de Belgen een beetje schamper kunnen doen over de Nederlandse competitie. Maar er wordt daar een goed niveau gehaald. Ik zal me hier natuurlijk wel moeten aanpassen, ik ben er zeker van dat ik hier ook mijn goals zal maken.”