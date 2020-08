Deze Leeuwinnen maken nog kans op de Champions League

Vrijdag 18.00 uur: Atlético Madrid - FC Barcelona (San Mamés, Bilbao)

De elfde editie van de Women's Champions League wordt komende week afgerond in Bilbao en San Sebastián en de eerste kwartfinale is een Spaans onderonsje tussen de clubs die in acht van de laatste negen seizoenen kampioen van Spanje werden. De in maart stilgelegde Liga Iberdrola werd niet afgerond, maar FC Barcelona Femení (negen punten voor op Atlético) werd voor het eerst sinds 2015 weer eens kampioen. Als de wedstrijd gewoon in maart was gespeeld waren Stefanie van der Gragt (Barcelona) en Sari van Veenendaal (Atlético) nog van de partij geweest, maar zij werken inmiddels bij Ajax en PSV toe naar het nieuwe seizoen in de Eredivisie Vrouwen.



Toch doen er twee Nederlandse speelsters mee in deze kwartfinale. Merel van Dongen was de afgelopen maanden een van de zeven nieuwkomers bij Atlético, dat vorig jaar in de kwartfinale flink klop kreeg van Wolfsburg: 10-0 over twee duels. Lieke Martens is uiteraard nog van de partij bij Barcelona, waar ze in februari net weer loskwam nadat een voetblessure haar sinds het WK uit de roulatie had gehouden. Barcelona stond vorig jaar in de finale in Boedapest, maar na een halfuur stond Olympique Lyon al met 4-0 voor (hattrick Ada Hegerberg) en Asisat Oshoala zorgde in de slotminuut pas voor de 4-1 eindstand. Bij Atlético ontbreken er liefst vijf spelers nadat zij onlangs besmet raakten met het coronavirus. Middenvelder Virginia Torrecilla doet ook niet mee tegen haar oude club, want zij onderging in mei een operatie aan een hersentumor. Diego Costa, spits van de mannen, steunde haar in juni door een shirt met haar naam omhoog te houden na een goal in San Mamés, de plek waar ook de teamgenoten van Torrecilla vanavond voor haar zullen strijden.