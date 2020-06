Deze talenten hopen net als Bogarde op debuut in buitenlandse topcompetitie

Met het debuut van Melayro Bogarde afgelopen weekend namens Hoffenheim is er weer een Nederlands talent dat de eerste stap heeft gezet richting zijn ultieme doel: succesvol worden in een buitenlandse topcompetitie. Mede door de drukke weken die de ploegen te wachten staat, kunnen we wellicht nog meer jonge Nederlanders zien die op gaan voor hun debuut. Wie zijn dat en hoe groot zijn hun kansen?

Duitsland

Na Deshawn Redan en Joshua Zirkzee is Melayro Bogarde de volgende Nederlander die op jonge leeftijd debuteert in de Bundesliga. Hij werd afgelopen weekend zelfs de jongste debutant ooit. Het neefje van Winston Bogarde maakte zijn debuut als rechtsback en werd in de rust gewisseld door zijn trainer Alfred Schreuder. Duitsland begint de laatste jaren sowieso wat meer in trek te raken bij de talenten. Zo speelt oud AZ-speler Immanuel Pherai voor Dortmund onder 19 en is Omar Rekik – het broertje van Karim – basisspeler bij het hoogste jeugdelftal van Hertha BSC. Pherai mocht vorig jaar zomer al mee op trainingskamp van het eerste. Eén lichting daaronder heb je nog twee jeugdinternationals: Solomon Bonnah en Noah Ohio zijn beide sinds dit seizoen actief voor RB Leipzig onder 17. Toch ziet het er niet naar uit dat één van deze vier spelers dit seizoen nog zijn debuut maakt, aangezien zij nog nooit deel uitmaakten van de wedstrijdselectie.

Spanje

In Spanje zijn op het moment niet veel Nederlanders te vinden, in zowel de hoogste competitie als in de jeugdcompetities. De enige bekende namen in La Liga zijn Frenkie de Jong, Jasper Cillessen en Luuk de Jong. Qua Nederlandse talenten lopen er twee bij FC Barcelona rond: Ludovit Reis en Xavier Mbuyamba. Beide spelers kwamen in de zomer naar Catalonië en trainen soms mee met De Jong bij Barcelona 1. De 20-jarige middenvelder en achttienjarige verdediger staan echter nog niet op het punt van doorbreken. Mede daardoor wordt Mbuyamba de laatste tijd steeds vaker gelinkt aan een transfer naar een andere club.

Volledig scherm Xavier Mbuyamba speelde vorig seizoen nog in de keuken kampioen divisie voor MVV. © BSR/SOCCRATES

Italië

Volledig scherm Bobby Adekanye tijdens een Europa League-duel voor Lazio Roma. © AP Ook in Italië is het aanbod van jonge Nederlanders karig te noemen. Je hebt natuurlijk Justin Kluivert en Matthijs de Ligt. Ook zij zijn namelijk pas 21 en 20, maar daar achter zit niet heel veel Nederlandse aanwas. Toch waren er dit seizoen twee Nederlandse debutanten in de Serie A: Bobby Adekanye (21) bij Lazio Roma en Denilho Cleonise (18) voor Genoa. Zij hopen de komende maanden op nog meer speelminuten. Voor jeugdinternational Vicente Besuijen (19) bij AS Roma, Tyro Nimmermeer (18) bij Lazio Roma en Hossein Zamani (17) bij Genoa ligt een debuut dit seizoen niet in de lijn der verwachtingen.

Engeland

De meeste (Nederlandse) talenten kiezen echter toch voor de Premier League als zij naar het buitenland gaan. Hierdoor is de kans op een Nederlandse debutant daar het grootst. De bekendste namen zijn Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg van Liverpool. Beide spelers maakten hun debuut voor het eerste al, maar dat was in het bekertoernooi. Zowel Hoever als Van den Berg trainen (bijna) dagelijks mee en waren gisteren ook van de partij tijdens de onderlinge wedstrijd die het eerste elftal van Klopp speelde op Anfield. Vooral als Liverpool snel kampioen wordt, en die kans is toch vrij groot, liggen er wellicht speelminuten op de loer voor de achttienjarige verdedigers.



Tahith Chong (20) maakte dit seizoen in drie Premier League wedstrijden zijn opwachting voor Manchester United. Generatiegenoot Nathangelo Markelo (21) speelde tot nu toe alleen in officieuze wedstrijden voor het eerste van Everton. Volgens Engelse media ziet Everton nog wel voldoende toekomst in hem, aangezien ze zijn aflopende contract willen verlengen en hem daarna ervaring in Nederland op willen laten doen.

Ian Maatsen (18) maakte dit seizoen zijn debuut voor Chelsea in het bekertoernooi, door 24 minuten mee te spelen tegen Grimsby Town. De linker vleugelverdediger zit in dat opzicht dus het meest tegen speelminuten in Premier League aan. Ook over jeugd-internationals Jayden Braaf van Manchester City en Dillon Hoogerwerf van Manchester United worden positieve verhalen geschreven. Een debuut in dit seizoen komt waarschijnlijk te vroeg, mede door de grote concurrentie bij de topclubs. Maar beide spelers maakten wel al minuten voor het tweede elftal, terwijl óók zij pas zeventien jaar oud zijn. Ook de gebroeders Abdul (19) en Mohamed (16) Sankoh doen het goed in Engeland. Beide spelers zijn actief voor tweede-divisionist Stoke City en van met name Mohamed wordt verwacht dat hij binnenkort mogelijk een stapje hogerop zet in het Verenigd Koninkrijk.