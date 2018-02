Deze wedstrijden in de Europa League zijn het volgen waard

ReturnsIn de Europa League staan vanavond de returns van de zestiende finales op het programma. Waar is het nog spannend en waar komen de Nederlanders in actie?

Lokomotiv Moskou - OGC Nice (17.00 uur)

Om 17.00 uur begint het programma vanavond al, met Lokomotiv Moskou - OGC Nice. De Russen wonnen de heenwedstrijd aan de Côte d'Azur al met 2-3 dankzij een hattrick van de Portugese middenvelder Manuel Fernandes, dus Nice kan aan de bak. Bij Lokomotiv Moskou is de Peruaanse aanvaller Jefferson Farfán (ex-PSV) dit seizoen ook flink op dreef, met twaalf goals in 23 wedstrijden. Het wordt vanavond -18 graden in Moskou, dus de kans is groot dat Mario Balotelli twee paar handschoenen aantrekt.

Volledig scherm Manuel Fernandes maakte vorige week een hattrick namens Lokomotiv Moskou. De Braziliaanse verdediger Dante (l) kijkt toe. © AFP

Lazio - FC FCSB (19.00 uur)

Ook voor Lazio, de club van Stefan de Vrij, moet vanavond ook flink aan de bak. De ploeg van trainer Simone Inzaghi verloor vorige week met 1-0 bij FC FCSB, tot vorig jaar nog gewoon bekend als Steaua Boekarest. De Vrij, die bezig is aan zijn laatste maanden bij Lazio, moet vanavond vooral Harlem Gnohéré goed in de gaten houden. De Franse spits scoorde dit seizoen al zeventien keer voor de Roemeense club, die in het seizoen 1985/1986 de Europa Cup I won. Bij Lazio is spits Ciro Immobile dit seizoen weer de grote man. Hij scoorde al 28 keer in 30 wedstrijden in alle competities.

Volledig scherm Ciro Immobile is het niet eens met een beslissing van scheidsrechter Deniz Aytekin in de heenwedstrijd. © Photo News

Villarreal - Olympique Lyon (19.00 uur)

Olympique Lyon won vorige week met 3-1 van Villarreal, maar kan nog een heet avondje verwachten in het Estadio de la Cerámica. De Spanjaarden hebben aan een 2-0 overwinning genoeg om door te gaan naar de achtste finales van de Europa League. Het vertrek van de Congolese spits Cédric Bakambu, die in januari voor 40 miljoen naar China ging, laat zich echter voelen bij Villarreal. Hij scoorde de afgelopen seizoenen aan de lopende band voor Villarreal, waar de doelpunten nu moeten komen van Carlos Bacca en Enes Ünal. Bij Lyon scoorde Memphis Depay dit seizoen al drie keer in de Europa League, maar de laatste weken moet hij het vooral laten zien als invaller. Dat ging hem vorige week goed af, dus wellicht staat hij vanavond weer in de basis.

Volledig scherm Memphis Depay wordt gefeliciteerd na zijn treffer tegen Villarreal van vorige week. © EPA

Sporting Portugal - FC Astana (19.00 uur)

Bas Dost scoorde dit seizoen alweer 26 keer in 35 wedstrijden, maar moest de heenwedstrijd bij FC Astana in Kazachstan missen vanwege een ribblessure. Maandagavond was Dost bij zijn rentree direct weer belangrijk met een doelpunt en een assist. Vanavond wordt hij ook weer aan de aftrap verwacht, want Sporting wil tegen het geslepen Astana geen risico's lopen.

Volledig scherm Bas Dost viert een treffer voor Sporting. © AFP

Zenit Sint-Petersburg - Celtic

Celtic gaat vanavond op bezoek bij Zenit in Sint-Petersburg, waar het een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd in Glasgow verdedigt. Het is vanavond ongeveer -15 graden in de tweede stad van Rusland, maar in het gloednieuwe Krestovsky-stadion van Zenit zal het 15 graden boven nul zijn. Een verschil van zo'n dertig graden dus. Fijn voor de 55.000 supporters, waarvan duizend Schotten, op de tribune, maar Celtic-captain Scott Brown heeft geen enkele moeite met de kou.

Celtic speelt vanavond de Europa League-return bij Zenit in Sint-Petersburg, waar het momenteel al -11 is. Celtic-captain Scott Brown is daar niet van onder de indruk.

Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund (21.05 uur)

De meeste spanning zit vanavond waarschijnlijk bij Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund. De Duitsers wonnen vorige week de heenwedstrijd door een winnende goal van Michy Batshuayi in blessuretijd, op aangeven van invaller Mario Götze. De 24-jarige spits uit België scoorde vijf keer in zijn eerste vier wedstrijden voor BVB. Er wacht echter nog een heet avondje in het Mapei Stadium in Sassuolo, waar Atalanta naar moet uitwijken van de UEFA omdat het eigen stadion in Bergamo vanwege de vele staanplaatsen niet voldoet aan alle veiligheidseisen. Atalanta heeft het stadion al snel omarmd als tweede thuishaven, waar de ploeg van de ervaren trainer Gian Piero Gasperini dit seizoen al won van Everton (3-0), Apollon Limassol (3-1) en Olympique Lyon (1-0). Hans Hateboer en Marten de Roon speelden vorige week een sterke wedstrijd en zullen vanavond weer aan de aftrap staan.

Volledig scherm Hans Hateboer (l) in duel met Julian Weigl in de heenwedstrijd. © AP

Athletic Bilbao - Spartak Moskou (21.05 uur)

Spartak Moskou won dit seizoen met liefst 5-1 van Sevilla in de Champions League, maar werd uiteindelijk toch derde in poule E. De ploeg van de Italiaanse trainer Massimo Carrera moest daarom verder in de Europa League, waarin vorige week in eigen stadion met 1-3 werd verloren van Athletic Bilbao. Ook Quincy Promes kon vorige week geen potten breken voor Spartak, dat op 10 december de laatste competitiewedstrijd speelde. De lange winterstop is een bekend probleem bij de Russische ploegen in Europa, maar Spartak moet in staat zijn om er nog een spannende return van te maken in San Mamés. De Basken staan momenteel op een teleurstellende veertiende plaats in de Spaanse competitie, maar doen het in de Europa League opnieuw goed. De ervaren spits Aritz Aduriz (37) scoorde dit seizoen alweer zeven keer in zeven duels in de Europa League.

Volledig scherm Quincy Promes in actie tegen Athletic Bilbao. © REUTERS

Overige wedstrijden:

19.00 uur: Atlético Madrid - FC Kopenhagen (heenwedstrijd 4-1)

19.00 uur: Dinamo Kiev - AEK Athene (heenwedstrijd 1-1)

19.00 uur: RB Leipzig - Napoli (heenwedstrijd 3-1)

19.00 uur: Viktoria Plzen - Partizan Belgrado (heenwedstrijd 1-1)

21.05 uur: AC Milan - Rudogorets Razgrad (heenwedstrijd 3-0)

21.05 uur: Arsenal - Östersunds FK (heenwedstrijd 3-0)

21.05 uur: Sporting Braga - Olympique Marseille (heenwedstrijd 0-3)

21.05 uur: RB Salzburg - Real Sociedad (heenwedstrijd 2-2)